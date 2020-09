tmw Pinamonti torna all'Inter: "Domani si comincia. Vorrei restare ma non ho certezze"

Andrea Pinamonti è sempre più vicino al ritorno all'Inter. Poco fa l'attaccante è infatti arrivato al CONI a Milano per ottenere l'idoneità sportiva e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Futuro? Non so ancora con certezza. Ho fatto le visite e sono contento siano andate bene. Ora cerchiamo di dare il meglio sul campo. Se vorrei restare all'Inter? Devo parlarne con la società e il mister. Domani si comincia. Conte? Non ho avuto la possibilità ancora di parlarci. Sono arrivato questa mattina da Genova, ho fatto tutto velocemente, è stata una giornata impegnativa".