TMW - Pippo Inzaghi: "Juve e Inter migliori della Lazio. Voglio la A"

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Ceccarini

© foto di Carlo Giacomazza/Tuttosaleritana.com

Presente a Coverciano per la Panchina d'Oro, il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "La gara contro la Salernitana è stata bella e combattuta. Abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso, abbiamo tanti punti da amministrare ma dobbiamo pensare partita dopo partita cercando di fare il massimo. Sono sereno".

Si aspettava di poter uccidere il campionato?

"Pensare così era inimmaginabile. Eravamo una delle favorite insieme ad altre quattro o cinque. La strada è ancora lunga perché il calendario è molto equilibrato. I valori di Crotone, Frosinone, Empoli e Cremonese verranno fuori. La classifica è molto corta e può succedere di tutto. Noi vogliamo raggiungere il nostro sogno il prima possibile".

Chi ha votato per la Panchina d'Oro?

"Per mio fratello, ha fatto e sta facendo cose incredibili alla Lazio. Ha vinto anche la Coppa Italia contro Gasperini che ha vinto meritatamente il premio. Simone lo meriterebbe".

Per la B chi ha votato?

"Per Liverani".

La Lazio potrà lottare per lo Scudetto fino alla fine?

"Sarebbe un sogno andare in Champions League per i biancocelesti. Poi sognare non costa nulla ma credo che Juve e Inter abbiamo organici superiori rispetto alla Lazio".