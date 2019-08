TMW - Pizarro: "Fiorentina-Napoli? Se ero in campo non arrivavo alla fine..."

Fonte: Dagli inviati Giacomo Iacobellis e Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Sugli spalti per Fiorentina-Napoli 3-4, l’ex giocatore viola Claudio Pizarro ha commentato così la partita in zona mista ai microfoni di TMW: “Ho visto una gran bella partita, i viola hanno giocato alla pari con il Napoli… se c’ero in campo io stasera mi sa che non la finivo per gli episodi arbitrali. Non andare a vivere il Var il rigore dato al Napoli non è professionale".

Sulla nuova Fiorentina: "Mi ha fatto molto piacere rivedere l’entusiasmo di Firenze, è una squadra in costruzione, spero che faccia un campionato importante. Cosa manca? Manca qualità soprattutto quando la palla parte da fondo campo".

La gara di Pulgar e Castrovilli? "Hanno fatto prestazioni importanti: la gente spera che questo possa essere un campionato di livello, dopo gli anni così così che il popolo viola non merita. Io in Fiorentina? Abito a 11.000 km da qui… Sicuramente tornerò a Firenze a fare il corso a Coverciano. Auguro a Pulgar di fare benissimo”.