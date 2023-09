Pizarro e il centrocampo della Fiorentina: "Arthur e Maxime Lopez simili, gioca o l'uno o l'altro"

Tramite le pagine del Corriere Fiorentino, David Pizarro ha detto la sua sul nuovo centrocampo della Fiorentina di Vincenzo Italiano e sulla possibilità di veder giocare Arthur con accanto Maxime Lopez:

"Mi piacerebbe vedere Arthur con accanto uno con più muscoli. Nella gara contro l’Inter si è visto che manca proprio quel tipo di compagno accanto a lui. Il brasiliano ha dimostrato che sa giocare a calcio, ha qualità nel palleggio e sono tre anni che lavora per tornare a un livello importante e credo possa riuscirci nella Fiorentina, ma per affrontare squadre di alto livello va protetto. Per me Lopez ed Arthur sono troppo simili a livello fisico e in questo momento non ce li vedo insieme, deve giocare o l’uno o l’altro", il pensiero del cileno.