tmw Playoff e playout per chiudere la stagione: decisivo il confronto calcio-governo del 28/5

La scelta di introdurre i playoff e i playout per concludere la stagione in caso di nuovo stop al campionato è uno dei passaggi più significativi del comunicato della FIGC di questo pomeriggio. Stando a quanto da noi raccolto, nel prossimo consiglio federale i vertici del calcio decideranno un format per riprendere il campionato (che sia il classico o quello ridotto) e sarà decisiva l'indicazione in arrivo il 28 maggio dalla riunione calcio-governo, annunciata da Spadafora solo ieri e a cui parteciperanno, oltre al ministro, anche il premier Conte e i presidenti Gravina-Dal Pino. Quello che è certo è che prima che ricominci a rotolare il pallone sarà deciso il format: non sarà possibile introdurre ad esempio playoff in corso d’opera.