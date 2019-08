TMW - Pres. Atalanta: "Possiamo passare. Mercato? Siamo a posto"

Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha così commentato il sorteggio di Champions League che ha accoppiato la Dea con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria: "Sarà una battaglia. Ora abbiamo capito ancora di più cosa vuol dire la Champions: una manifestazione mondiale straordinaria, c'è un casino della Madonna. Però ci fa crescere, così com'è stato per le due stagioni in Europa League. Un sogno che si è realizzato: siamo ancora sullo stordimento, speriamo di riprenderci per la prima partita".

Che sensazioni ha nell'aver evitato i migliori? "Abbiamo uno squadrone comunque, ed anche con le altre sarà dura. Già andare a Manchester ci sarà da avere mal di testa, ma anche gli altri due campi sono duri. Siamo ancora vivi, è interessante e possiamo giocarcela. Il Manchester City è fuori categoria. Non dobbiamo pensarci superiori a Shakhtar e Dinamo. La rosa è assolutamente sufficiente per i due impegni".

Curiosità nello sfidare Guardiola? "Sì, perché bisogna imparare da questi qua. Il mister sa cosa fare però per fargli il solletico!".

L'emozione nel sentire la musica della Champions? "È da stordimento anche se la stiamo sentendo da due mesi. Prima piangevamo, ora ci chiediamo solamente se sia tutto vero. Speriamo di passare il turno. Spesso ripenso a dove siamo arrivati, da società piccola, di provincia. A livello di introiti viviamo degli incassi dello stadio. Riuscire ad essere qui, ritrovarsi nella competizione che giocano gli squadroni, è una grande immagina. Questo è il pomeriggio migliore per me, per la storia del club e tutti quelli che ne fanno parte".

Mercato? "Penso proprio che siamo a posto".

Fattore campo anche a San Siro? "Vediamo in quanti saremo... Se siamo io e lei e basta, è dura. Da 30.000 in su sarebbe fantastico".

Felicità per il sorteggio? "Sufficiente. Direi sette, sette più".