TMW - Pruzzo: "Chiesa il miglior italiano. Icardi? Serve compromesso"

Nel corso dell'intervista a TMW con Roberto Pruzzo sono stati toccati vari temi, a partire dall'Inter e dal caso Icardi. "La situazione è anormale e tutti, in modo più o meno importante, hanno responsabilità. Spalletti? Ottimo allenatore, gli sta girando male ultimamente però può uscirne bene, è in corsa per la Champions e in Europa League. Per quanto riguarda Icardi, vedersi togliere la fascia è molto pesante, avere contro una parte dello spogliatoio è una cosa non piacevole. Per il bene comune, tutti devono fare un passo indietro e trovare compromesso per arrivare a fine stagione.

Sensazioni sulla Juve per la Champions?

"Non è fuori però deve migliorare, per come è messa adesso non può bastare per battere l'Atletico"

Parlando di attaccanti che pensa di Chiesa?

"In questo momento è il miglior giocatore italiano. E merita di essere riconosciuto come tale. Vedremo se la Fiorentina sarà nelle condizioni di poterlo tenere. Ho l'impressione che sia tempo che Chiesa possa andare da un'altra parte"

