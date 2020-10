tmw Puyol: "Sarei stato felice di chiudere in Italia. Mai pensato al Pallone d'Oro"

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport, l’ex difensore Carles Puyol ha parlato così ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui anche l’inviato di TMW: “Negli ultimi anni, rispetto a quando ho iniziato a giocare io, il livello della Liga ha raggiunto picchi straordinari. Prima la conoscevano, oggi è diventato un marchio riconoscibile ovunque. Per me è il miglior campionato al mondo".

Su Messi: "Da tifoso del Barca, non credo che Messi sarebbe andato via. La squadra con lui è molto migliore. Spero che possa restare ancora per molti anni, sarebbe un bene per la Liga che il miglior giocatore del mondo rimanga".

Sul ritiro dal calcio giocato: "Presi la decisione nel 2014, dopo l’infortunio, nonostante le offerte da club inglesi e italiani. Qando il tuo club è anche casa tua non te la senti di indossare un’altra maglia. Mi sarebbe sicuramente piaciuto molto andare al Milan per giocare con Maldini, il mio idolo. I rossoneri torneranno, anche se adesso stanno passando un momento difficile. Io sarei stato felice di chiudere in Italia con loro”.

Il Clasico più bello: “Quello del 6-2 al Bernabeu, la consapevolezza che avremmo vinto il titolo".

Su Casillas: "In Nazionale ci dava moltissime sicurezze e questo aiuta sempre un difensore. Abbiamo avuto non solo grandi calciatori in Nazionale, ma tanti grandi uomini. Iker sapeva ascoltava, non era un capo, ma un leader vero".

Sul Pallone d’Oro: “Mai pensato di vincerlo, credo che quando giochi nell’era di Cristiano e Messi non puoi nemmeno pensare di meritarlo più di loro. In più c’erano Xavi, Iniesta e tanti altri campioni che brillavano meno perché segnavano meno di quei due mostri".

Calcio senza pubblico: "Situazione difficile che va oltre il calcio. Vedere un Clasico senza pubblico non mi piace, ma mi piacerebbe ancora meno non vederlo proprio. Dobbiamo adattarci, non possiamo che accettarlo e aspettare”.