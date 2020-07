tmwradio Adailton: "Con l'Atalanta il PSG dovrà correre tanto. Peccato per Ilicic"

L'ex attaccante Adailton, oggi allenatore, ha parlato a TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "L'Atalanta in Europa oggi è forse una delle squadre più in forma fisicamente, e sulla gara secca sono pericolosissimi. Sicuramente il PSG dovrà segnare, e potrebbe non bastarne neanche uno. Sicuramente un gol l'Atalanta lo farà... Io ho avuto il piacere e la fortuna di essere allenato da Gasperini, so quanto bravo è e in questi anni è anche migliorato ancora. Non sembrava semplice ma ci è riuscito, penso che possano arrivare secondi, e se penso che gli è mancato per tanto tempo Zapata, così come Ilicic... Questo ci fa capire quanto ampia sia la rosa dell'Atalanta, e come possa cambiare le partite in corsa. Il Paris dovrà correre tanto, ed ha pochi minuti sulle gambe per la temperatura che ci sarà in Portogallo. Fisicamente i giocatori devono essere in una condizione straordinaria, e per il PSG ci sarà da giocare a un ritmo altissimo".