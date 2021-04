tmw Adailton: "Kayky formidabile. Ha tutto, se continua così sarà il futuro della Selecao"

Sono giorni in cui in brasile si parla molto di Kayky. Fare paragoni con Neymar sarebbe sbagliato e azzardato ma il diciassettenne del Fluminense già prenotato dal City fa sognare. Ne abbiamo parlato a Tuttomercatoweb.com con Adailton, brasiliano che ha giocato con Bologna, Genoa e Verona: "Ha tutto per fare benissimo. Le big ormai arrivano qui e prendono i giocatori di 16-17 anni perché hanno ancora un costo accettabile. Il Real prese ad esempio Rodrigo e Vinicius che oggi paiono vecchi ma hanno 21 anni. Serve capire quanto può crescere un giocatore, perché poi ti ritrovi un calciatore dal valore triplicato. Kayky è formidabile per la sua età: ha qualità, tecnica, velocità. Andrà in una squadra con un tecnico come Guardiola che è il numero uno per insegnare calcio e far crescere un giocatore. Se sfrutta tutto, può essere il futuro della nazionale brasiliana".