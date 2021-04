esclusiva Adailton: "Inter, gran distacco. Juric da big, Italiano la forza delle idee"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Adailton, ex di Bologna, Genoa e Verona. Sul campionato ha detto: "Mi ha colpito il distacco con cui l'Inter sta vincendo. La Juve mi ha deluso, era difficile mantenere l'egemonia degli ultimi anni ma pensavo potesse essere più competitiva. I nerazzurri hanno fatto la differenza sulle fasce oltre che in attacco. Sempre bene l'Atalanta: Gasperini resta il miglior allenatore della serie A, se la gioca con tutti anche in Europa, col Real Madrid. Sono contento anche per Italiano, mio amico con cui ho giocato sei anni al Verona: si è guadagnato ogni categoria, sempre col gioco. Lo Spezia ha un'idea di gioco e anche quando l'anno scorso è stato messo in discussione, Italiano è andato avanti convinto con le sue idee. Juric? Ha raggiunto la maturità anche per una squadra importante".

