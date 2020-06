tmwradio AEK, Verde: "Con un positivo mi auguro ci si fermi. Si parla di rimanere in vita"

L'esterno italiano dell'AEK Atene, Daniele Verde, ha parlato a TMW Radio in vista della ripartenza del campionato greco, affrontando l'argomento relativo al protocollo in caso di un contagiato: "Penso e mi auguro, anche perché non sono d'accordo con la decisione tedesca di far continuare comunque il campionato, che ci si fermi tutti. Si parla di rimanere in vita, non è un gioco. Sarebbe giustissimo a quel punto non proseguire".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.