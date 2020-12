tmw radio Alessio: "Conte non è integralista, ha cambiato spesso. Vedremo Vidal mezzala"

L'allenatore Angelo Alessio, intervistato ieri da TMW Radio, si è soffermato anche sulle figure di Antonio Conte, di cui è stato per anni collaboratore, e di Arturo Vidal, che ha avuto alla Juventus: “Per alcune cose è lo stesso: veemenza, voglia, generosità... Secondo me Antonio all'inizio gli ha chiesto altri compiti, e se fa la mezzala con possibilità di inserimento può essere devastante: penso che in futuro lo vedremo più spesso in questo ruolo”.

Com'è Conte oggi rispetto al passato?

“Non tanto diverso da quando ero con lui. La determinazione c'è sempre, e farà di tutto per vincere ancora: l'Inter è una di quelle squadre che possono soltanto crescere, e potranno provare a prendersi qualche trofeo”.

Conte è davvero integralista?

“Lui sceglie bene il sistema di gioco su cui puntare, in base innanzitutto ai suoi principi ma anche alle caratteristiche di chi gioca. Quando arrivavamo dal Siena avevamo iniziato col 4-2-4, poi 4-3-3 e infine 3-5-2... O al Chelsea che facemmo 3-4-3. Giusto che un allenatore porti le proprie idee, ma in passato ha cambiato in base anche ai giocatori che aveva a disposizione. Se il 3-5-2 è quello che gli dà maggiori garanzie per l'Inter, giusto che vada avanti così”.