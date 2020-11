tmw radio Ballardini: "Troppo presto per giudicare Pirlo. Di sicuro è costretto a vincere"

vedi letture

L'allenatore Davide Ballardini, intervistato ieri da TMW Radio, ha parlato anche dell'avvio di Pirlo sulla panchina della Juventus, e di un eventuale giudizio: "Ancora è presto per dire, certamente è persona di spessore e uomo di calcio, poi se sia pronto per fare l'allenatore ad altissimo livello bisogna aspettare. Ha iniziato il mestiere da troppo poco tempo: ha il vantaggio di allenare dei grandi campioni, per testa e qualità, e una tra le società più serie, forti e competenti d'Europa alle spalle; ma lo svantaggio è che alla Juventus non basta essere competitivi, ma serve aver portato a casa qualche trofeo".