tmwradio Balzaretti: "Scordiamoci di sconfiggere il virus in due mesi. Il calcio è un'industria"

vedi letture

L'ex difensore, Federico Balzaretti, ha parlato della possibilità di rovinare anche la prossima stagione: "In Francia non ci hanno pensato un secondo. Loro sono più diretti, e dopo un secondo è stato deciso di cristallizzare tutto e di assegnare il campionato, da noi non credo sarebbe andata così (ride, ndr). Da noi inizia un altro campionato in altre sedi. Se guardiamo la Germania sembra una presunta normalità, Se parliamo da un punti di vista prettamente aziendale, il 90% dei presidenti ha interesse a ricominciare, e c'è volontà di riprendere. Inutile negarcelo, il calcio è un'azienda intorno cui gravitano tante figure, è un'industria che dà da mangiare a tantissime persone. Fermarlo per tanto tempo ci porta a una crisi, farlo fermi per più di sei mesi... E se a settembre ci sono casi di positività che si fa, fermiamo ancora la stagione? Convivere è la parola corretta, cercando piano piano di arrivare allo zero, anche se non lo vedo vicinissimo. Si può aspettare un vaccino ma non sappiamo quando arriverà, intelligente che le parti in causa cerchino accordi e il modo di tutelare al meglio le persone che ci lavorano, trovando le giuste contromisure. Scordiamoci di sconfiggere il virus in due mesi".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.