tmwradio Bergonzi: "Ai calciatori manca la serenità, così è dura ripartire"

vedi letture

L'ex arbitro Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della ripresa della Serie A ma non solo. Questo il suo pensiero: "Tutti si aspettavano risposte diverse da parte del Governo per far sì che si potesse ricominciare a maggio con gli allenamento. Ha messo dei paletti e questo non fa ben sperare sul nuovo inizio del campionato. Poi si vede che in Olanda si fermano, così come in Francia e Belgio, in Spagna ci stanno pensando. Bisogna pensare che la salute e la sicurezza sono importanti. Nessuno può garantire la serenità dei giocatori per andare in campo. In questo momento non abbiamo certezze. Una volta che ci saranno, si potrà tornare a giocare. Ad oggi non vedo come si possa ricominciare".