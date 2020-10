tmw radio Bergonzi dopo la Juve: "Gara difficile ma no episodi eclatanti: bravo Pasqua"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto al Maracanà Show, l’ex arbitro Mauro Bergonzi. Ecco le sue considerazioni riguardo l’operato dell’arbitro Pasqua in Juventus-Hellas Verona:

Come giudichi l’operato dell’arbitro Pasqua e della V.A.R.?

“Pasqua è un ragazzo molto talentuoso che gode di tanta fiducia da parte di Rizzoli. Lo scorso anno commise un grave errore in Sampdoria-Lecce e allora fu fermato da Rizzoli stesso. Quest’anno ha ripreso con una gara in Serie A e una nella serie cadetta. Chiaramente bisognava valutare se era ritornato sui numeri delle stagioni passati. Oggi ha affrontato una partita difficile. Ha fischiato 32 falli e non ci sono episodi eclatanti. L’unico forse è la trattenuta nel primo tempo di un difensore del Verona su Bernardeschi, ma questo non vuol dire nulla anche perché Silvestri già aveva il pallone in possesso, prima del contatto. Ma al netto di quanto accaduto, non mi sembra fallimentare la sua gara. Stessa cosa ho detto la scorsa settimana all’arbitro di Crotone-Juventus. Questi arbitri giovani hanno tanto carattere e personalità, ed inoltre, non sono troppo appariscenti nei modi di fare”.

Cosa pensi degli altri fischietti?

“In questa giornata mi sono piaciuti quasi tutti. I veterani però mi hanno un po’ deluso. Il rigore di Calvarese fischiato all’Atalanta non mi ha convinto, molto dubbio. Fortunatamente non ha inciso sul risultato finale e per questo non ci sono state polemiche. Stessa cosa vale per Doveri, ad oggi il miglior fischietto che abbiamo; non ha fischiato un rigore netto in Benevento-Napoli in favore dei partenopei. Anche qui, alla fine ha vinto il Napoli e dunque non se ne è parlato più di tanto. Irrati invece, in Lazio-Bologna doveva controllare la situazione dal vivo e non c’era bisogno di consultare il V.A.R. sul gol annullato, anche se tutto sommato è stata una sua scelta”.