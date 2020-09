tmwradio Canovi: "Suarez alla Juve? Bisogna capire se la sua volontà è la stessa"

Dario Canovi, decano dei procuratori, è intervenuto in diretta sulle frequenze web di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto per parlare del mercato della Juventus: "

Come finirà Suarez-Juventus?

"C'è da tenere presente la volontà di Suarez, se sia rimasta sempre la stessa. Con la conferma di Messi, penso che la sua voglia di andarsene dal Barcellona sia diminuita. E poi rimane anche la questione legata al passaporto: quando hai a che fare con la burocrazia italiana, seppure i poteri della Juventus siano forti, puoi aspettarti di tutto. Mi sembra difficile ottenere in meno di un mese la documentazione".

E quindi che fare?

"Agnelli all'ECA ha fatto capire che i problemi economici colpiscono le grandi squadre, e non solo le piccole. D'altronde un nazionale italiano (Florenzi, ndr) va al PSG per 1 milione. Ok che è di prestito, ma sono cifre da Serie C. Tranne Milan e Napoli quali altre squadre hanno fatto acquisti? Torino, poi movimenti dello Spezia... Gli acquisti migliori sono stati fatti a gennaio, da Fiorentina e Juventus. Dopo il Covid, ci accorgiamo che i grandi club non hanno soldi. L'Inter ha reinvestito quanto avuto dalla cessione di Icardi ma non ha fatto altro. E temo che tra un po' sentiremo Conte nuovamente piangere e lamentarsi. Siamo in un momento di grandissima crisi economica e questo non può non ricadere sul calcio e sulle valutazioni folli che si davano. Neanche in Inghilterra ci sono stati i grandi acquisti, almeno non all'altezza delle passate stagioni".

