Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione "Stadio Aperto", l'ex difensore e capitano del Parma Beppe Cardone ha affrontato diversi temi relativi alle squadre in cui ha giocato, tra cui la stessa società crociata: "Milan sorpresa? Sì, è corretto, soprattutto stanno avendo continuità, il che è importante. Tutto il Milan, compreso mister Pioli che ho avuto a Parma, è maturato e migliorato molto. Il Parma? Non concordo con il fatto che stia vivendo un ridimensionamento economico, perché il Parma è tra le società che hanno speso di più, pur con un presidente nuovo. Dovranno essere bravi e un po' fortunati affinché giocatori potenzialmente importanti possano dimostrare di stare nel campionato italiano. Fatto ciò, non avranno problemi nella gestione futura della società. Avere anche più giocatori di proprietà può essere una cosa importante per il Parma: devono salvarsi, faranno fatica ma secondo me possono riuscirci".