TMW RADIO - Carnasciali: "Biraghi grande perdita per i viola. Ribery super"

Intervenuto durante "Garrisca al Vento!", la trasmissione curata da FirenzeViola.it in onda ogni martedì su TMW Radio, l'ex terzino della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato dei temi di attualità di casa viola.

Cosa significherebbe acquistare un calciatore come Ribery?

"Con Chiesa a destra e Ribery a sinistra sarebbe una grande Fiorentina. Come giocatore è un mix giusto perché la Fiorentina ha giovani validi e se li fai giocare con continuità possono crescere molto. Se ci metti in mezzo anche un giocatore come Ribery potrebbe venir fuori qualcosa di bello. Intanto aspettiamo che arrivi".

Che tipo di perdita sarebbe Biraghi per i viola?

"Peccato, perché quest'anno abbiamo trovato il terzino destro e avrei tenuto anche il sinistro. Per me è una grande perdita però se hanno deciso di fare quest'uscita ne prendiamo atto. Io l'avrei tenuto cercando di invogliarlo a restare a Firenze. Evidentemente c'era necessità di fare quest'operazione".

La Fiorentina ha finalmente due terzini di ruolo come Lirola e Venuti, cosa ne pensa?

"Venuti sta facendo bene in Serie B da diversi anni: è giusto dargli le chance per fare bene. Per quanto riguarda Lirola, finalmente abbiamo preso un terzino destro vero. Mi aspetto da lui un salto di qualità".

Che tipo di attaccante servirebbe ai viola per completare la rosa?

"Mi piacerebbe vedere una punta che fa gol. Qualsiasi essa sia, anche se mi rendo conto che non è facile. Mi spiace per Simeone, perché se arrivi a diventare la terza scelta vuol dire che Montella non ci ha visto abbastanza. Comunque di attaccanti in giro ce ne sono, potremmo prendere Higuain (ride, ndr) o Ibrahimovic, anche se non è che prendono noccioline...".

Schick potrebbe fare a caso dei viola?

"Bisognerà aspettare la fine del mercato ed eventuali esuberi. In questo senso Schick potrebbe avere senso: a me piace molto e in una squadra che gli dà fiducia potrebbe fare bene. Alla Fiorentina farebbe bene".

Quali potrebbero essere gli obiettivi della Fiorentina nella prossima stagione?

"Ancora manca qualche giorno alla fine del mercato. Io vedrei bene un centrocampista di peso in mezzo al campo ma anche lì bisogna vedere quali condizioni ci sono. Con quello e una punta secondo me si può lavorare bene. Ci si può togliere delle soddisfazioni".

Cosa si aspetta dalla sfida contro il Napoli?

"Le grandi squadre hanno avuto difficoltà nelle prime giornate, basta vedere gli altri campionati. La Fiorentina può giocare con tutti e quindi, anche se il Napoli è più forte, se la può giocare. Sarà giusto dare anche soddisfazione ai tifosi: bisogna cercare di vincere. Sempre".