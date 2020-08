tmwradio Castellacci: "Pirlo alla Juve non mi ha meravigliato. Può fare bene"

Il dottor Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni di TMW Radio affrontando anche l'argomento relativo ad Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus: "Fa parte della storia della mia vita, abbiamo passato insieme tanti momenti, gioiosi e tristi. In Sudafrica il suo infortunio segnò il Mondiale. Ce l'ho nel cuore e spero che abbia l'abilità per guidare la Juventus. Non ha esperienza ma potrà far bene. È una scommessa ma veramente valida. Ha dimostrato di essere un grande in campo e fuori".

Qual è stata la prima reazione quando ha letto che la Juve lo aveva promosso?

"Mi ha meravigliato fino a un certo punto. Quando è stato presentato per l'Under 23 è stata una conferenza in pompa magna, la stima della società era già ampia. Dopo quello che è successo con Sarri ci poteva stare una scelta del genere, un rischio e una scommessa che mi auguro per lui che vada bene".

