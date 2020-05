tmwradio Castellacci: "Ripresa? Percentuali non ne faccio più, mi hanno angosciato la vita"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, lo storico ex medico della Nazionale italiana e presidente dell'associazione italiana medici del calcio (LAMICA), Enrico Castellacci, ha affrontato tutti i temi riguardanti la possibile ed eventuale ripartenza del calcio. Di seguito alcuni estratti: "Quante possibilità ci sono che la Serie A riparta? Le percentuali non le faccio più, in questi due mesi mi stanno angosciando la vita. Diciamo che se riparte ci sono possibilità che venga interrotto. Con strade diverse sarebbe più semplice portarlo a termine. Iniziarlo ok, ma il difficile è portarlo in fondo".

Ok il modello scientifico, ma andrà capito anche nel concreto come applicare certe misure. Ci vorrebbe una sintesi politica tra scienza e fattibilità?

"Non solo ci vorrebbe, ma sarà fatta, comunque sia. Chiunque entri nel novero di queste linee guida deve sapere esattamente cosa può fare e cosa no. Linee chiare ed applicabili, altrimenti non ci sarebbe senso logico. Doveroso, dovranno farlo. Si stanno scordando che gli allenamenti lo dovranno fare anche le società di Serie B e C... O le lasciano alla volontà di Dio?".