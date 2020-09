tmwradio Cobolli Gigli: "Se mai vendessero Dybala, sarebbe per ridurre l'indebitamento"

L'ex presidente juventino Giovanni Cobolli Gigli si è collegato in diretta con TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto di ieri. Questo il suo pensiero su un eventuale addio di Dybala: "Se mai lo vendono, devono esserci i contanti per ridurre l'indebitamento. Vale almeno 100 milioni, e per come la vedo sarebbe una scelta disperata: Dybala ha dimostrato, anche grazie al buon rapporto con Sarri e alla fiducia avuta, di saper tirare fuori una classe che lo porta a livelli molto alti. Se diamo 10 milioni netti a De Ligt e ne daremo altrettanti a Suarez, sarà difficile non darli a Dybala".