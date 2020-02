vedi letture

tmwradio D'Amico: "Juve, sapevamo cosa chiedeva Allegri. Ma Sarri cosa vuole?"

Ieri ospite di TMW Radio nel pomeriggio, l'ex calciatore Vincenzo D'Amico ha parlato anche delle difficoltà della Juventus, che nonostante i risultati non sembra essere ancora quella che Sarri vorrebbe: "Allegri ha fatto giocare la Juve come voleva, con Sarri ancora non sappiamo cosa voglia fare. O quantomeno non la fa giocare come lui vorrebbe. E poi c'è il problema tattico, che vede Ronaldo al centro di tutto".