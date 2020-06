tmwradio De Marchi ammette: "Scadenza contratti, è un bel casino"

Ieri ospite di TMW Radio, l'ex calciatore Marco De Marchi, oggi procuratore, è intervenuto nel corso della trasmissione Stadio Aperto, condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Alla questione delle scadenze del 30 giugno si poteva pensare un attimo prima e non arrivare sempre a ridosso, in questa maniera un po' italiana: è uno dei punti da risolvere in questa situazione che ci ha lasciati tutti un po' in balia degli eventi. Il tempo trascorso poteva essere utilizzato un po' meglio. Non ci sono casistiche da poter copiare, e sono convinto che si faccia fatica ad accontentare tutti. Questa delle 14 e 10 mensilità può essere un'ipotesi, ma chi va a scadenza deve rinegoziare casomai un paio di mesi. Parlando di Callejon, ad esempio, potrebbe andare a negoziare un nuovo accordo come se i mesi fossero dodici, non credo vada a perderne due. Se va in un'altra federazione potrebbe anche giocare, ma riassumendo è un bel casino. Col senno di poi cerchiamo sempre il pelo nell'uovo per giudicare chi decide, ma le dinamiche sono molteplici ed è davvero complicatissimo: bisogna, o forse bisognava, mettersi lì a studiare caso per caso le possibilità e capire la migliore".