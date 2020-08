tmwradio Delio Rossi: "Kjaer nell'uno contro uno è il più forte che abbia allenato"

vedi letture

L'allenatore Delio Rossi, intervistato da TMW Radio nel corso del programma "Stadio Aperto", ha parlato anche del suo ex giocatore Simon Kjaer, rivelazione nel Milan di Stefano Pioli in questa seconda parte di campionato: "Io che l'ho allenato dico che forse è il più forte nell'uno-contro-uno che abbia mai avuto. Rapido, bravo di testa, sa anche giocare la palla e questo lo distingue dai marcatori. L'unica cosa a fargli difetto, cosa che hanno diversi giocatori, è la fatica nel giocare dentro la linea. Ragionano più in modo istintivo che altro, ma la difesa è matematica. Sulle qualità del calciatore, comunque, non avevo dubbi: oggi vedo che Kjaer è migliorato molto, e sarà stato anche grazie al tempo. Io ce l'avevo molto giovane...".