TMW RADIO - Di Gennaro: "Inter? Non so come farà l'Europa League"

Antonio Di Gennaro, opinionista TMWRadio, sui temi più caldi di giornata:

L'Inter è fuori dalla Champions...

“Si può dire tutto ma ieri la squadra ha dato il massimo, ha creato tante occasioni con Lukaku. I tifosi lo hanno capito, anche se c'è rammarico. La priorità dell’Inter è sempre stato il campionato. Oltre a quella d’esordio con lo Slavia Praga, la partita in cui i nerazzurri hanno da recriminare è quella di Dortmund, lì nell’ultima mezz'ora la squadra ha perso intensità e identità, oltre ad aver commesso errori individuali con i singoli. La Champions è una competizione particolare, l’anno scorso sono arrivate in finale Tottenham e Liverpool che ai gironi erano vicine all’eliminazione. I giovani del Barcellona sono molto quotati, hanno clausole importanti. In prospettiva la società spagnola programma sempre bene. C’è grande delusione, non so come possa affrontare l’Europa League che si gioca di giovedì”.

Visti i risultati di Conte c'è da interrogarsi sulla difesa a 3 in Europa?

"Se andiamo a vedere i risultati, non ha mai fatto bene la difesa a 3 in Europa. In Italia è un conto, fuori no e non so se sia un caso. Ma non solo in Champions, anche in Europa League. Sarebbe da analizzare anche con gli addetti ai lavori".

Gattuso a Napoli dopo Ancelotti...

"La storia è finita il 5 dicembre, anche se c'erano già problemi in estate con i mancati rinnovi e il mercato. C'è stata una mancanza di comunicazione, che adesso è importante. Il caso del ritiro poteva essere gestito meglio: era nel diritto della società mandare la squadra in ritiro. Poi le responsabilità sono anche dei giocatori, perché sono loro che vanno in campo. E' mancato un leader, un Reina o un Albiol che avrebbe potuto mediare tra le parti. Per un allenatore è dura se i giocatori non giocano per lui, lo so bene cosa significa giocare o no per un tecnico".