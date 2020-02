vedi letture

tmwradio Di Gennaro: "Roma, crisi senza serenità. Può saltare il banco"

Antonio Di Gennaro è intervento ai microfoni di TMW Radio parlando anche del periodo nero della Roma: "Petrachi ha fatto dichiarazioni forti. È un amico, lavora bene, ma ci sono dei momenti difficili in cui la comunicazione è importante. Dire certe cose può non essere giusto, penso anche alla sincerità di Gattuso su Allan. Tornando alla Roma, è entrata in una crisi dove non c'è serenità e quando questa manca può saltare il banco. L'Europa League è come la Champions, non è nulla scontato neanche se giochi in casa. Fonseca per me era stato una sorpresa sotto ogni aspetto, adesso mi sembra che non ci sia unione di intenti nel mondo giallorosso. Incide tantissimo anche l'annata della Lazio, che sembra il paradiso. Qualcosa nella Roma dovrà cambiare".

