tmw radio Di Gennaro sull'Inter: "Mi sembra che Eriksen non entri più nel vivo del gioco"

Ospite di TMW Radio ieri, il noto opinionista Antonio Di Gennaro parla così del rendimento dell'Inter di Conte: "Due punti in Champions sono pochini, devono dare qualcosa in più nelle prossime partite. La squadra ha schemi organizzati, si vede che sanno cosa devono fare, ma non penso che debbano puntare solo su Lukaku eppure non vedo chi possa trovare la giocata estrosa, il colpo d'inventiva che cambi certe situazioni. Non vorrei che diventi un'Inter troppo Lukaku-dipendente, anche se è ovvio che sta bene e puntino tanto su di lui. Poi c'è Eriksen che non sta giocando bene, e non so se è lui che sente il peso di non riuscire ad aiutare la squadra, o l'allenatore che aveva in mente altri giocatori, vedi Vidal e Kante. Mi sembra che Eriksen non entri più nel vivo del gioco, anche perché non ha continuità. Ormai è quasi ai margini, e potrebbe diventare un problema. Vedo un Conte comunque più tranquillo e sereno, meno arrabbiato rispetto alla fine dello scorso campionato, e questo fa ben sperare. Come organico è tra le candidate a vincere lo Scudetto, visto anche che la Juve ha certi problemi. Questo non può fallire".