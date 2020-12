tmw radio Dove finirà Pogba? Claudio Pasqualin: "Va alla Juve, la storia si ripete..."

vedi letture

Pogba dirà addio allo United. Dove andrà? E' una delle domande poste al procuratore Claudio Pasqualin, noto procuratore, durante Maracanà, trasmissione in onda su 'TMW Radio'. Questa la sua opinione: "Va alla Juve. Corsi e ricorsi, la storia si ripete. Da qualche tempo questa storia continua e credo che si completerà. L'uscita di Raiola in questo momento non credo sia stata apprezzata dallo United".

Serve uno come il francese al centrocampo della Juventus?

"Raiola lo portò a parametro zero, poi lo portò allo United a 105 milioni. Stavolta sarà pur deprezzato, ma incasserà di nuovo molti soldi. Il problema di dove metterlo è secondario. E' un giocatore di livello, anche se ultimamente non ha fatto bene. Senza scambi si può fare alla metà. Lui più volte ha dichiarato di voler tornare, l'affare è possibile".

In calce il podcast per ascoltare l'intervista integrale a Claudio Pasqualin