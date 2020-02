© foto di Federico De Luca

Roger Ibanez alla Roma ha deluso Riccardo Bigon, ds del Bologna che a lungo ha trattato il difensore con l'Atalanta sul mercato di gennaio. Più del mancato arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Intervenuto su TMW Radio, l'uomo mercato rossoblù ha spiegato: "Ibanez mi lascia con l'amaro in bocca, per quanto riguarda le modalità: devo constatare che sempre più spesso la parte economica prende il sopravvento su quella sportiva, soprattutto da parte degli agenti, più che dei calciatori. Per questo ho un po' di amaro in bocca. Poi, per carità, è andato alla Roma, non ci possiamo sentire offesi. Però se le richieste economiche vanno in primo piano un po' dà fastidio: la preponderanza di alcuni agenti a volte risulta dannosa per i calciatori stessi".