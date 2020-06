tmwradio Duka: "Da capire dove si potranno giocare gli ottavi di Champions"

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del Comitato esecutivo UEFA, ha parlato delle decisioni europee ai microfoni di TMW Radio: "Quelle di ieri riguardavano Champions ed Europa League, con le partite rimaste che saranno giocate in Portogallo e Germania, mentre Istanbul sarà per il prossimo anno".

C'è speranza dell'UEFA di giocare la finale a porte aperte?

"Sì, è un obiettivo. Faremo altre riunioni prima di quel giorno, cercando di far entrare gli spettatori: non dipende solo da UEFA ma anche da come si sviluppa la situazione in Europa. Pensiamo magari a non riempirli interamente, ma con una capacità ridotta, sia per la Champions che per l'Europa League".

Gli ottavi di ritorno saranno sui campi delle squadre o su terreno neutro?

"Dobbiamo capire come si può organizzare meglio, magari individuando zone dove il virus è meno attivo. Potrebbe essere sia in Italia che su un campo neutro, dipende da ogni paese, e la stessa cosa vale anche per le prossime qualificazioni. Spero che il prossimo mese si sappia".