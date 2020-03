TMW RADIO - Emergenza Coronavirus. Mazzanti: "Dovremo essere pronti per il danno economico"

tmwradio Emergenza Coronavirus. Mazzanti: "Dovremo essere pronti per il danno economico"

vedi letture

Davide Mazzanti, CT della Nazionale femminile di volley, ha parlato a TMW Radio affrontando anche l'argomento relativo mondo della pallavolo: "Credo che in questo momento tutti stanno pensando a come ripartire. È difficile capire come farlo e questo è il momento di fare delle ipotesi, sarà difficile soprattutto a livello economico e dovremo essere pronti a far fronte a questa situazione”.

Clicca sul podcast per l'intervista integrale.