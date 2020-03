tmwradio Falsini: "Coronavirus, UEFA ha preso posizione forte. Dobbiamo stare attenti"

L'ex difensore Gianluca Falsini, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "Dobbiamo considerare che la UEFA ha preso una posizione forte, ovvero quello di giocare alcune gare a porte chiuse o senza italiani. Si sono pronunciati organi più importanti dei nostri, bisogna stare attenti. Il problema grosso è che non abbiamo un antidoto per la guarigione, anche se il numero dei guariti aumenta. Si potevano attuare decisioni in tempi più brevi e con meno imbarazzo. Quello che mi chiedo è coi settori giovanili come ci si comporta, così come con i campionati dilettantistici".

