TMW RADIO - Ferrero: "Diamo tempo a Di Francesco. Abbiamo una Ferrari"

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, commenta il ko dei blucerchiati contro il Napoli. Ecco le sue parole, riprese da TMW Radio: "Lui ha un'idea di gioco diversa da quella di Giampaolo. Quando giochi tre anni in un modo, arriva un altro con un'altra idea di gioco e con nove giocatori nuovi diamogli un attimo di tempo. L'unica partita in cui non abbiamo fatto quello che dovevamo fare è stata col Sassuolo. Noi ci dimentichiamo la storia, facciamo dei drammi che in questo momento non servono. Dobbiamo stare intorno alla Sampdoria perché se continuiamo a parlare di questa cosa del vende o non vende la società facciamo del male alla Sampdoria. Non dobbiamo creare alibi, pensiamo a fare calcio. Se poi c'è qualcuno interessato alla Sampdoria che si sbrigasse. Poi mi sto stancando, parliamo sempre di questa cosa. Dimenticate quello che ha fatto Ferrero, cerchiamo invece di ricordare cosa ho fatto. Faccio un appello ai tifosi: se Ferrero vi è antipatico, ci sta. Io vi voglio bene, amo la Sampdoria. Se Vialli vuole la Sampdoria sarei felicissimo di dargliela. Ma stiamo tutti insieme vicini alla squadra, cerchiamo di iniziare a correre. Abbiamo una Ferrari, dobbiamo soltanto vincere il Gran Premio. Che vuol dire fare il campionato che ci appartiene".