tmwradio Giaretta: "Il calcio è ripreso solo per il lato economico. In campo tutta un'altra cosa"

vedi letture

L'ex direttore sportivo dell'Udinese, oggi al CSKA Sofia, Cristiano Giaretta, ha parlato a TMW Radio anche della ripresa dei vari campionati dopo l'emergenza Coronavirus: "Il calcio è ripreso solo per il lato economico, ma dal punto di vista sportivo vediamo delle partite senza però vedere il calcio. Da addetto ai lavori mi costringo a guardarle, ma un tifoso dopo 10 minuti penso cambi canale. La verità è che purtroppo non è calcio, io personalmente avrei preferito fare come Francia e Belgio, finendola lì per preparare al meglio la stagione dopo. Invece abbiamo visto partite falsate, infortuni e quant'altro".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.