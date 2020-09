TMW RADIO - Giordano: "McKennie è fortissimo. A Pirlo va data la possibilità di sbagliare"

tmwradio Giordano: "McKennie è fortissimo. A Pirlo va data la possibilità di sbagliare"

Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio tra le altre, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Tanti i temi affrontati, a partire dal ruolo di Sandro Tonali al Milan: "Lui in mezzo con Bennacer? Non si può togliere Kessiè in questo momento. Tonali ha detto che ha giocato sia a due che a tre a centrocampo. Sa giocare a calcio, ha prestanza fisica, se si mette in testa di giocare nella metà campo, può fare più ruoli. Lo vedo tra Dunga e Matthäus".

Pirlo vuole una Juve con una difesa alta e aggressiva.

"Non sarà lo stesso che vedremo tra 3-4 anni. Gli va data la possibilità di sbagliare, come quando si è calciatori. La differenza deve farla nei novanta minuti della partita. In tutte le partite, non c'è stata mai una partita uguale all'altra. Pirlo si vuole guadagnare piano piano il merito e questo mi piace".

Un parere su McKennie.

"È fortissimo, l'ho già visto lo scorso anno e mi ha sorpreso che la Juve lo abbia preso. Diventerà un giocatore importante".