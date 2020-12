tmw radio Giordano: "Nella Juve falla a sinistra. Spesi soldi per ruoli già coperti"

Durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano ha parlato così delle dichiarazioni di Pirlo, che sostiene come i bianconeri abbiamo bisogno di più voglia di vincere: "Sarri è durato poco, perché forse non era la scelta primaria. Pirlo è arrivato tardi perché forse anche su di lui non si era convinti. Si sono spesi poi soldi per Kulusevski e Chiesa, per ruoli dove sei coperto. E invece dovevi spendere certi soldi per il grande centrocampista. E poi vedo una falla nella zona sinistra. C'è Frabotta, ma se vuoi lottare per certi livelli non puoi lanciarlo così nella mischia. E' vero che della vecchia guardia sono rimasti pochi, ma la voglia di vincere sempre ce la devi avere comunque".