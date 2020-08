tmwradio Hubner: "Pirlo ragazzo stupendo e campione incredibile. Allenatore da scoprire"

L'ex attaccante Dario Hubner è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo: "Questo è il calcio di oggi, si fa presto a diventare allenatori di Serie A. Ricordo che trent'anni fa ti ci voleva un ventennio tra B e C. Di Andrea posso dire che era un ragazzo stupendo, diligente e non si è mai permesso di rispondere ai vecchi, da intelligente qual è. Non mi ha sorpreso la sua carriera, mentalmente pensava alle cose un istante prima degli altri. Come allenatore è da scoprire, e gli auguro tutto il bene del mondo".