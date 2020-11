tmw radio Incocciati ricorda Maradona: "Evidenziati i difetti ma aveva tanti pregi. Era umile"

Giuseppe Incocciati, compagno di squadra di Maradona nel Napoli dello Scudetto, ha così parlato a TMW Radio, ricordando l'icona argentina nel giorno della sua morte durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Io non solo l'ho toccato con mano, ma ho avuto anche il privilegio di poterlo baciare: è una notizia che stravolge tutti. Per quanto mi riguarda ho il cuore in lacrime, e ho poco da dire: dispiace perché non doveva finire così, un campione di quel livello non può avere un epilogo così triste, visto che era anche giovane. Era punto di riferimento, e dietro al calciatore c'era anche un uomo con tutti i suoi pregi e difetti: si sono evidenziati soprattutto questi ultimi, legati alle vicissitudini che tutti conoscevamo ma parliamo di un ragazzo umile in realtà. Quando ho incontrato i grandi, e non solo del calcio ma anche di altri ambienti, hanno una percentuale di umiltà straordinaria e Diego aveva questo grande valore, che ha caratterizzato il suo percorso. L'empatia e l'essere così sensibile".

C'è un episodio cui è più legato?

"Ero in procinto di partire per l'Inghilterra e la Ryder Cup, perché sono appassionato di golf. Dovevo partire l'indomani, quando la sera prima mi arriva una telefonata a mezzanotte e mezza: era lui che mi diceva che passava a trovarmi. Pensai a uno scherzo e invece si presentò da me in tarda sera: passammo quattro-cinque giorni insieme vivendo cose extra-calcistiche, tutto quello che magari non avevamo mai fatto, anche perché uscire con lui a Napoli era impossibile. La nostra amicizia è stata molto forte, ricordo che una volta venne a sciare a Fiuggi con noi e non aveva neanche mai messo gli sci. Un giocherellone".