Ai microfoni di TMW Radio ieri è intervenuto il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato a lungo dell'acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan: “Invece di affermare solamente che è l’Inter ad aver abbandonato l’acquisto di Tonali, piuttosto mi soffermerei sulla volontà e le decisioni del giocatore. Non scordiamoci mai che l’ultima parola spetta sempre al diretto interessato. Se Tonali non è convinto di andare all’Inter, col rischio di non essere titolare nel centrocampo di Conte, allora è giusto sia andato al Milan. Chiaramente i campionati non li vinci con Tonali, però è anche con lui che ci puoi provare, o quantomeno tenti di qualificarti per la Champions League".