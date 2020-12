tmw radio Kuzmanovic: "Sarebbe bello se vincesse qualcun altro e non la Juventus"

L'ex centrocampista Zdravko Kuzmanovic, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato anche del momento difficile della Juventus e della lotta per lo Scudetto: "Non giocano benissimo quest'anno, ieri non mi è piaciuta. Anche nelle ultime partite non mi avevano convinto, li vedo in difficoltà quest'anno. Per me è un bene vedere altre squadre avanti a lottare per lo Scudetto, sarebbe bello vedere vincere anche qualcun altro".