tmwradio Ledesma: "La Serie A può e deve ripartire il 13/6. Calcio importantissimo in Italia"

vedi letture

L'ex centrocampista della Lazio, Cristian Ledesma, ha parlato a TMW Radio della ripartenza della Serie A, con il 13 giugno come possibile data: "Si può e si deve. Soprattutto in Italia, dove oltre all'economia è anche un motore emotivo fortissimo. La gente non potrà andare allo stadio e non è lo stesso, ma seguirà comunque le partite davanti alla tv. Non si deve provare a ricominciare, per me bisogna esserne convinti. Non ci dovranno però essere altre discussioni se mancherà l'uno o l'altro giocatore, il virus non fa distinzioni. Questo va detto, se bisogna finire il campionato".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.