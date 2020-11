tmw radio Lo Monaco sulla Juventus: "CR7 copre i problemi, da Pirlo al centrocampo"

Nel corso della lunga intervista a TMW Radio di ieri, il consigliere federale Pietro Lo Monaco ha parlato anche dei problemi della Juventus. A suo dire "intanto hanno un allenatore che non aveva mai allenato, di fatto senza patentino. Penso l'unico posto al mondo in cui succede... E poi vedo i tanti problemi di Dybala, eppure chi sa giocare al calcio così un posto dovrebbe sempre trovarlo. Anche a centrocampo vedo lacune: Arthur è lento, ogni giocata è sempre scontata. Che identità ha questa Juventus? Se gioca Ronaldo, che Dio lo abbia in gloria e lo conservi, segna e risolve una marea di problemi, ma sennò... Se le concorrenti non ne approfittano questa volta, sono proprio dei tontoloni".