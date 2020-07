tmwradio Marino (Dt Udinese): "Classifica? Puntiamo a zone più consone al nostro gioco"

Ospite a TMW Radio, durante Maracanà, Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese si è soffermato tra le altre cose anche sul finale di campionato: "Dobbiamo ancora continuare a combattere. La quota salvezza può arrivare a 39-40 punti, quindi chi non ci arriva non può sentirsi al riparo. Non consideriamo il nostro campionato terminato, anzi, puntiamo a zone più consone al nostro gioco, a quello che abbiamo espresso".

Successo importante contro la Spal:

"Una vittoria fondamentale, la Spal aveva trasformato questa gara come un'ultima spiaggia per la salvezza. Siamo noi che abbiamo fatto la parte della Spal, chiudendo la partita il primo tempo. Non siamo mai stati vicini alla terz'ultima posizione. Alcuni pareggi prima del lockdown ci avevano penalizzato".