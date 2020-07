tmwradio Maspero: "Toro, dopo Mazzarri sono mancati gli stimoli. Ambiente assuefatto"

Intervenuto nella serata di ieri a TMW Radio l'ex centrocampista del Torino Riccardo Maspero ha analizzato la stagione difficile del Torino conclusasi con la salvezza: "Per fortuna è arrivata la salvezza - spiega -, non si era messa bene la situazione. Si è iniziato con Mazzarri, che faceva bene da anni: dopo un po' forse, cambiando poco per dare continuità, sono mancati gli stimoli. L'ambiente si è assuefatto, la gente si è stancata ed è diventato un trascinarsi che ha fatto male alla squadra. Alla fine è arrivata una salvezza sofferta... Anche cambiare il ds a poche giornate dalla fine, dopo aver già cambiato l'allenatore, ha complicato ancora di più le cose. Adesso serve un piano giusto per far ripartire il Torino nel migliore dei modi, capire anche se Belotti ci sarà ancora o se con una sua cessione nasce una rifondazione. Nel caso servirebbero giocatori giusti, altrimenti trovare il modo di restituire motivazioni perché il Toro torni a lottare per certi obiettivi".