TMW RADIO - Nela: "Avrei dato il Pallone d'Oro a van Dijk"

Sebino Nela, ex giocatore tra le tante della Roma, interviene durante "Testa Coda" in diretta su TMW Radio. Queste le sue parole sui temi del momento:

Su Albiol

"Far passare Albiol per la luce del Napoli mi sembra eccessivo. Come giocatore non si discute, ma quante volte abbiamo esaltato Koulibaly. Avevamo detto anche che con Manolas sarebbe dovuta essere una delle migliori coppie d'Europa ma non è così".

Su Inter-Roma

"Partita apertissima. Io sono uno di quelli che pensano che gli attaccanti facciano giocare bene la squadra. Con Dzeko la Roma può giocare in tanti modi e in area di rigore è forte. Dall'altra parte ci sono due che stanno facendo benissimo".

Che partita sarà Lazio-Juventus?

"La Juve non è bella e non sembra una schiacciasassi. Di fronte ha forse la squadra più in forma del momento e con un Immobile scatenato".

Meritato il pallone d'oro a Messi?

"Io lo avrei dato a van Dijk"