Ospite ieri di TMW Radio, l'ex calciatore Sebino Nela esalta Zaniolo e parla del momento della Roma, reduce dal 4-0 di Udine: "Sa fare più cose, è un giocatore completo. Può giocare in mezzo al campo, sulla fascia, può giocare nei campionati stranieri. Tutte queste critiche su questo giovane non le capisco. La Roma? La squadra sa che è in difficoltà per gli infortuni, e si sta compattando. Fonseca ha fatto di necessità virtù. Sono tre partite che Florenzi rimane fuori, attenzione a questo. Pastore si è ritrovato? La società avrà chiesto al tecnico di ritrovarlo. E lo sta facendo. Ha cercato più compattezza e la squadra si è resa conto del momento di difficoltà. Sta dando dimostrazione di avere più personalità e di essere più tosta".

