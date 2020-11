tmw radio Orsi: "Un vice-Lukaku per l'Inter? Dipende se passano in Champions..."

vedi letture

L'ex portiere ed allenatore Fernando Orsi, intervistato ieri da TMW Radio, ha detto la sua anche sul momento dell'Inter: "I problemi in difesa esistono. Se giochi con De Vrij, Kolarov e D'Ambrosio... Non è il problema di difesa a tre ma di difensori: la difesa sarebbe con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Quando ne hai due adattati gli altri lo sanno e ti attaccano. Lì qualche valutazione è stata sbagliata. La Lukaku-dipendenza è ovvia, ma a parte gli infortuni di Sanchez, che si sanno, il fatto che Lautaro non sia in grandissima forma condiziona. Su Eriksen, poi, deve decidersi Conte...".

Una risposta sembra esserci, sia per lui che per Nainggolan. Sono ai titoli di coda?

"Nainggolan quando è arrivato Conte è andato a Cagliari, quest'anno è rimasto perché non è riuscito a tornarci...".

Eriksen invece rimane un mistero.

"Secondo me in mezzo a Conte non piace quello di troppa qualità, gli scombina i tempi. L'Inter poi ha due anarchici là davanti, che vogliono la palla sul piede, ed Eriksen in questo contesto è un po' fuori, visto che si trova in una squadra molto aggressiva e muscolare".

Conte cerca un vice-Lukaku?

"Bisogna vedere se passano il turno di Champions. Lì possono cambiare le cose, altrimenti possono arrivare anche così in fondo al campionato".