tmwradio Pagliari: "Un mercato lungo non fa bene a nessuno, giusto tagliare un mese"

vedi letture

Silvio Pagliari, procuratore sportivo e consigliere dell'Assoagenti, ha parlato collegandosi in diretta con Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Questo il suo intervento sul futuro immediato della Serie A: "Stanno discutendo su due punti cardine: estendere la fine della stagione dal 30 giugno al 30 agosto per i prestiti, e quello della scadenza. La FIGC estende la conclusione della stagione a fine agosto, e fino a quel momento il calciatore prende lo stesso stipendio, perdendo però due mensilità nella stagione successiva. Con l'AIC stiamo discutendo, ne parlavo ieri con Calcagno, sul fatto che alcune società si sono accordate per avere tagli sulle due mensilità, e sul fatto che debbano pagare in pieno l'anno seguente. Dico che più del protocollo, ovviamente è scontato per la salute, ero preoccupato molto da questa situazione perché ci vuole buonsenso e la testa per chiudere tutto, così da far ripartire questo calcio, che deve farlo per forza. Il calcio non può assolutamente fermarsi, verrebbero a crearsi i problemi che tutti conosciamo, Mercato? Ho sempre detto che un mercato lungo non fa bene a nessuno tanto ti prepari prima, tagliare un mese va bene. Io quando si riprenderà ripenserei al mercato di riparazione a novembre, perché quello di gennaio non è più così. Arrivi a due mesi e mezzo dalla fine del campionato, preferivo la finestra di 7-10 giorni a novembre".